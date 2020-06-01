Общество

Участниками онлайн-акции «Цветы жизни» стали более 150 жителей Пскова и области

В Пскове прошла онлайн-акция «Цветы жизни», приуроченная к празднованию Дня защиты детей. Инициаторами проведения акции стали уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и #детсовет60.

Участникам было предложено в срок до 31 мая вместе с детьми - маленькими и большими «цветами - посадить цветок или клумбу, дома или даче, на подоконнике или на улице, сделать фотографию или видео совместного труда и творчества и выложить 1 июня фото или видео в Инстаграмм, Фейсбук или Вконтакте, используя хэштэги #цветыжизни60 #детсовет60.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, участниками акции только во ВКонтакте стали более 150 жителей Пскова и области.

Организаторы поблагодарили всех, кто откликнулся на предложение.