Общество

Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области» стартовал в регионе

В понедельник, 1 июня, начался прием заявок на участие в региональном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области».

В конкурсе принимают участие городские и сельские поселения региона. По его итогам победители будут определены в трех номинациях: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». Все они получат грантовую поддержку. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 10,5 млн рублей.

Прием заявок продлится до 30 июня 2020 года.

Подробную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить в отделе по взаимодействию с муниципальными образованиями Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области по телефону: 8 (8112) 29-98-01.

Отметим, конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проводится в регионе с 2016 года. Инициатива его проведения принадлежит депутатам Дубровенской волости Порховского района и была поддержана областными властями. В прошлом году на участие в нем поступили 40 заявок. По итогам конкурса грантовую поддержку получили 6 городских и 12 сельских поселений.