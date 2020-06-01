Общество

На этой неделе псковичи смогут увидеть лунное затмение

В ночь с 5 на 6 июня произойдет лунное затмение. Оно будет полутеневым, то есть для наблюдателя на Луне Солнце не скроется полностью, а только частично будет закрыто Землей.

Затмение будет видно практически на всей территории России (кроме небольшой северо-западной части ЕТР, севера Сибири и северо-востока Дальнего Востока), в Украине, Беларуси, Молдавии, Прибалтике, на Кавказе и в странах Средней Азии. В земную полутень погрузится южная часть лунного диска. Данная часть Луны не изобилует морями, поэтому потемнение будет незначительным и труднозаметным визуально.

Псковичи при условии безоблачной погоды смогут наблюдать затмение вечером 5 июня с 21.39 до полуночи. Максимальная фаза затмения состоится в 22.24.