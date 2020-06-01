Общество

Без народной поддержки изменения в Конституцию не вступят в законную силу - Андрей Турчак

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает, что представители «Единой России», вошедшие в группу по подготовке поправок в Конституцию, провели большую работу.

«Они уделили особое внимание социальному блоку, - цитирует политика телеграм-канал партии. - Вынужденные ограничения, с которыми столкнулась наша страна в последние месяцы, доказали, что именно поддержка граждан, индексация пособий и пенсий, доступная медпомощь, обязательное социальное страхование имеют определяющее значение. Эти же направления являются ключевыми в работе Единой России».

«Еще до начала пандемии мы, как крупнейшая партия страны, как партия Президента, информировали людей о предстоящем голосовании, разъясняли суть поправок. Ведь без народной поддержки - и Владимир Путин неоднократно это подчеркивал - они не вступят в законную силу», - подчеркнул Андрей Турчак.

По мнению секретаря Генсовета «Единой России», ситуация на данный момент улучшается: страна поэтапно выходит из режима ограничений. «1 июля у всех нас появится возможность отдать свой голос и закрепить всенародным решением новые социальные права в главном законе страны», - напомнил Андрей Турчак.