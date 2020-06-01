Общество

Куда исчезли лекарства и бинты в ФАПе деревни Плессы, разберется псковская ФАС

Жительница деревни Плессы Бежаницкого района пожаловалась в Псковское УФАС на отсутствие лекарств в местном ФАПе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

По словам женщины, в течение многих лет в продаже отсутствуют самые необходимые препараты: противовоспалительные, обезболивающие, сердечные препараты, антисептические средства и медицинские изделия, как бинты, вата, перчатки, термометры, шприцы, маски.

«Основные жители деревни Плессы – люди преклонного возраста. У кого зуб заболит, у кого головная боль. Лекарств и перевязочных средств, йода – нет ничего», - написала заявитель. При этом ближайшие аптеки находятся в 30 км, в поселке Бежаницы. По словам женщины, обе бежаницкие аптеки принадлежат одному юридическому лицу, и цены в аптеках высокие.

В ходе изучения рынка розничной торговли лекарственными средствами было установлено, что лицензию на фармацевтическую деятельность в Бежаницком районе имеют ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница», подразделением которой является ФАП в деревне Плессы, а также частное юридическое лицо - ООО «Бежаницкая аптека». Конкуренция на рынке отсутствует.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ФАС проверит, как осуществляются закупки лекарственных средств для ФАПов Бежаницкого района, какие цены у монополиста – единственного продавца лекарств на территории района, от каких поставщиков поступают лекарства. Если будет установлен факт злоупотребления доминирующим положением на рынке, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Кроме того, в связи с нарушением прав граждан и несоблюдением законодательства материалы заявления перенаправлены в прокуратуру Псковской области для принятия мер прокурорского реагирования.