Общество

Навести порядок в Крестах помогут власти Пскова

Власти Пскова помогут жителям Крестов решить часть проблем микрорайона. Об этом сообщила глава города Елена Полонская в своем инстаграм-аккаунте.

«После коллективного обращения жителей микрорайона Кресты вместе с депутатом по округу №4 Сергеем Гавриловым выехали на место, - написала глава города. - Люди просили решить вопросы уборки дворовых территорий военного городка, в том числе вдоль ограждения со стороны Ленинградского шоссе, проведения ремонта дорожного покрытия, а также насущные проблемы округа, которые они ранее уже озвучивали депутату».

Как отмечает руководитель, нареканий в адрес управляющих компаний - ООО «Сервис» и ООО УО «Городская управляющая компания» - много. «Они забывают, что ответственны не только за общее имущество МКД, но и за придомовую территорию со всеми элементами озеленения и благоустройства, - пояснила Елена Полонская. - С ними была проведена разъяснительная беседа. Кроме того, они мне предоставят поочередный график уборки дворовых территорий. Силами УГХ администрации города будет произведена подсыпка ям, заменена часть ламп наружного освещения».

Кроме того, по словам Елены Полонской, достигнута договоренность с 334-м военно-транспортным авиационным полком о приведении в порядок территории, где расположено разваленное здание, которое стоит на балансе Минобороны: дикорастущие кусты будут вырублены, а аварийное строение демонтировано.

Глава города напомнила, что обращение в ее адрес всегда можно оставить по телефону (8112)66-08-06.