Общество

36 пунктов проведения ЕГЭ будет организовано в Псковской области

Подготовку к проведению ЕГЭ обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с региональным уполномоченным по правам ребенка Наталией Соколовой в рамках рабочей встречи.

В частности, в рамках беседы стало известно о том, что в Псковской области будет организовано 36 пунктов проведения экзаменов. Во время ЕГЭ будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора: ношение масок педагогами и выпускниками, термометрия, обработка рук и дезинфекция поверхностей. «Дети должны быть в безопасности!», - подчеркнул глава региона.

Также в числе важных тем Михаил Ведерников и Наталия Соколова обсудили итоги 2019 года, реализацию противовирусных мероприятий и обеспечение детской безопасности в летний сезон.