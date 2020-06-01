Общество

Что привезли московские медики в псковский COVID-центр. ВИДЕО

Сегодняшний день стал первым рабочим днем в Пскове для московских специалистов, прибывших в регион для борьбы с COVID19.

В ближайшие две недели медики будут работать в псковском COVID-центре, где поделятся с местными коллегами опытом работы с тяжелыми коронавирусными больными.

Видео: https://www.instagram.com/m.v_007/

Вместе со специалистами в Псков прибыли 2 машины с медикаментами, в том числе теми, которые сегодня применяются для лечения коронавирусной инфекции, а также шесть машин со средствами индивидуальной защиты. Все уже отгружено на склады Фармации.

Как сообщил глава региона Михаил Ведерников на своей странице в Инстаграм, в первую очередь СИЗ и лекарства будут направлены в COVID-центр, но при необходимости они могут быть перераспределены и для других больниц Псковской области.