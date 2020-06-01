Общество

Турчак: Будущее страны зависит от того, какие условия мы создаем для детей

«От того, как выстраивается работа по поддержке детей, какие условия мы создаем для их развития и воспитания, зависит будущее нашей страны», - заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Поэтому, по словам Андрея Турчака, «Единая Россия» уделяет этому вопросу особое внимание – и с точки зрения законотворческой деятельности, и при реализации партийных проектов. «Здесь необходим комплексный подход – не только решение вопросов в моменте, но и меры, направленные на перспективу», - подчеркнул он.

Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» реализует ряд собственных проектов, дополняющих государственные меры поддержки детей. В частности, совместно с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив (АСИ) партия проводит всероссийскую акцию «Помоги учиться дома». В ее рамках школьникам из нуждающихся семей, которые из-за коронавируса были вынуждены учиться дистанционно, передают компьютеры или планшеты.

«За месяц 250 тысяч планшетов и ноутбуков переданы в регионы. Прежде всего, их получили ребята из 9 и 11 классов, ведь у них экзамены, ЕГЭ в конце июня. Акция продлится все лето, чтобы компьютер скрасил досуг и помог в повторении учебных материалов перед новым учебным годом или поступлением в вуз», - рассказал Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Акция проходит по всей стране. Наиболее активно, по оценкам организаторов, - в Дагестане, Чечне, в Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Хакасии.

Другой цифровой проект «Единой России», который будет работать в ряде регионов, - летние онлайн-лагеря для школьников. С 1 июня они начнут открываться при школах и на базе учреждений дополнительного образования детей. Онлайн-формат досуга учеников на каникулах востребован, пока не работают оздоровительные лагеря, считают в партии.

«В цифру» уходят и другие форматы работы партии и непосредственно коммуникация с избирателями. Зачастую люди не знают о том, какие меры поддержки им положены и как их получить. «Речь, прежде всего, идет о пособиях и единовременных выплатах. В этом году мы запустили работу «семейных приемных», провели неделю тематических онлайн приемов. К нам за помощью обратилось больше 20 тысяч человек. За время этой работы выявлены и решены случаи отказов в предоставлении пособий из-за отсутствия регистрации по месту фактического пребывания граждан», - сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

В период пандемии президент России Владимир Путин предложил комплекс важных мер поддержки семей с детьми. Чтобы они начали действовать как можно скорее, «Единая Россия» вместе с правительством РФ обеспечила правовой механизм. Это коснулось ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Также в Госдуме поддержали поправки «Единой России» об увеличении в два раза (с 3375 до 6750 рублей) минимального ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных родителей. Кроме того, принят закон по повышению максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 тысяч 504 рублей.

Также в партии заметили, что из-за коронавируса многие семьи оказались в сложном финансовом положении. Важно было сделать так, чтобы единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, которые начисляются с 1 июня, нельзя было списывать за долги. Госдума поддержала разработанную «Единой Россией» норму. «Единовременные выплаты коснутся порядка 22 млн детей, а вместе со взрослыми членами семьи охватят более 50 млн человек в стране, и государственная поддержка в условиях коронавируса не должна стать источником погашения долгов», - подчеркнул Андрей Турчак.

В Псковской области одной из мер поддержки семей с детьми может стать первоочередное предоставление мест в детских садах для детей медработников. Региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава города Пскова Елена Полонская выступила с законодательной инициативой о внесении изменений в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан Псковской области». Она предлагает установить дополнительные меры поддержки медработников первичного звена в виде предоставления в первоочередном порядке их детям мест в дошкольных учреждениях. Инициатива была озвучена в ходе очередной 38-й сессии Псковской городской Думы.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо поддержать медицинских работников. Врачи и медицинский персонал фактически живут на работе, а дети многих из них находятся дома без родителей. Когда мама спокойна, что её ребёнок в безопасности и под присмотром, в данном случае в детском саду, то и работать она может с полной самоотдачей. И выйти на работу мама-медик может пораньше, отдав ребёнка в детский сад. А это, в том числе, и приобретение дополнительного источника семейного дохода. Мы видим актуальность нашей законодательной инициативы в том, чтобы детям медработников в первоочередном порядке предоставлять места в детских садах. В первую очередь сделаем акцент на льготе для медиков первичного звена – об оказании помощи медикам первичного звена говорил президент в своем послании Федеральному Собранию. Также эта законодательная инициатива позитивным образом повлияет на закрепление медицинских кадров в регионе, что имеет важное значение», - отметила Елена Полонская.

Кроме того, она напомнила о реализации проекта «Родительская экспертиза», который был инициирован в Пскове год назад и распространился на другие регионы. «Все началось с разовой акции, когда родители собрались посмотреть, как и чем кормят детей в школах. Теперь «Родительская экспертиза» стала подпроектом федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». Партия поддержала, проект работает в каждом регионе РФ. Нам удалось добиться, чтобы обратили внимание на проблему неполного охвата горячим качественным горячим питанием учащихся в образовательных учреждениях. В основу нового федерального закона о качественном школьном питании легла наша инициатива. Мы видим, что акцент сделан и на ремонте пищеблоков и школьных столовых, кроме того, впервые заговорили о том, какова должна быть калорийность горячего завтрака, что в него должно входить. Мы видим, что поставщики услуг школьного питания пытаются разнообразить меню, чтоб было вкусно и полезно, чтобы дети съедали завтрак, а не выкидывали. Это было сделано для сохранения здоровья наших детей», - пояснила Елена Полонская.

В феврале «Единая Россия» единогласно поддержала закон, инициатива которого содержалась в Послании Президента Федеральному Собранию РФ. Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. Уже с 1 сентября этого года такая мера будет введена в большинстве регионов, к 2023 году - повсеместно. В целом бесплатное горячее питание в школах будут получать 6,8 млн детей.

На законодательном уровне теперь закреплено обязательство регионов создавать системы электронной записи в школы и детские сады, чтобы родительские очереди ушли в прошлое. Также закон говорит, что дети, чьи старшие братья или сестры уже ходят в школу, имеют приоритетное право записи в это учебное заведение. Продолжается ликвидация третьих и вторых смен в школах. Немаловажное достижение – очереди в детские сады практически полностью отсутствуют по всей стране, создаются места в яслях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Помимо этого, «Единая Россия» проголосовала за то, чтобы водители не имели права высаживать из общественного транспорта детей, у которых нет средств на оплату проезда. Другой закон позволяет органам правопорядка искать пропавших детей по геолокации их мобильных телефонов. Также партия на федеральном уровне добивается законодательного запрета продавать никотиносодержащие смеси несовершеннолетним.

Произошли изменения и в сфере детского здравоохранения. Дети, страдающие орфанными заболеваниями, теперь будут получать необходимые препараты без задержек. Партия добилась включения новых препаратов в федеральный список и упростила их доставку из-за границы.

Продолжается работа над законопроектом о школьной медицине, который устранит разрыв между образовательным учреждением и детской поликлиникой, в том числе в вопросах вакцинации, профосмотров, диспансеризации. У учителей появится право оказывать школьникам первую помощь, а у родителей – информировать школу об особенностях здоровья ребенка, если ему требуются особые условия, например, для занятий физкультурой.

Одним из последних в Госдуму внесен законопроект о льготах для детей-сирот при поступлении в вузы по программам бакалавриата и специалитета. Эта мера появилась в 2014 году, и по текущему законодательству она действует только до 2021 года. Согласно новому законопроекту, льгота сохраняется бессрочно.

Не вся необходимая помощь укладывается в законодательные меры, иногда нужны специальные проекты. Например, ежегодно во всех субъектах РФ проходит акция «Собери ребенка в школу». В прошлом году более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей получили адресную помощь в подготовке к новому учебному году. Было организовано более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей.

На протяжении уже нескольких лет действует партийный проект «Детский спорт». Только в 2019 году отремонтировано 745 спортивных залов, оснащено 407 открытых спортивных площадок, создано 628 школьных спортивных клубов. На это выделено почти полтора миллиарда рублей из федерального бюджета. Эти работы коснулись нескольких сотен образовательных организаций в сельской местности.