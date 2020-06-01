Общество

Выпускникам предрекли трудности с поиском работы из-за пандемии

Сегодняшним выпускникам школ и вузов станет втрое сложнее найти работу — им работодатели будут предпочитать более взрослых соискателей. Об этом говорится в исследовании «Профилум» на основе последних данных Международной организации труда (МОТ) и прогнозов McKinsey.

Из-за пандемии коронавируса многие опытные специалисты лишились работы, и им молодежь будет проигрывать в гонке за вакансиями. Кроме того, молодым соискателям придется понизить свои зарплатные ожидания по меньшей мере на 20–30% — именно настолько уже снизились предлагаемые зарплаты, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование.

Наиболее высокие шансы на трудоустройство имеют выпускники востребованных направлений, например, вчерашние студенты физтеха. Выпускникам гуманитарных специальностей придется сложнее, тем более, что и до кризиса 60% из них не работали по специальности.

В трудовых объединениях отмечают, что на фоне кризиса работодатели становятся избирательнее, ведь им нужно нарастить прежние обороты своих предприятий.

Специалисты видят решение проблемы в выстраивании вузами взаимоотношений с работодателями, которые могут быть заинтересованы в молодых кадрах, а также в поиске практик для студентов.