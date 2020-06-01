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Общество

На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние три года

02.06.2020 09:12|ПсковКомментариев: 0

На Солнце произошла мощнейшая вспышка — крупнейшая с октября 2017 года. Об этом рассказали в NASA.

Вспышку класса М — среднюю из больших — 29 мая зафиксировала орбитальная обсерватория солнечной динамики (SDO). При этом испускаемое излучение слишком мало, чтобы оказать прямое влияние на здоровье людей, поэтому предупреждений о солнечной активности не издавалось. В то же время вспышка может негативно отразиться на качестве сотовой связи и сигнала GPS, пишет «Газета.ру».

После трехлетней паузы новые вспышки и пятна могут свидетельствовать о начале нового солнечного цикла, которые длятся 11 лет. Однако сделать выводы об активности звезды можно будет только после нескольких месяцев наблюдений, так как точные знания о событии становятся доступны не ранее чем через полгода.

Несмотря на наблюдаемую сейчас активность, специалисты NASA допускают, что через месяц число вспышек вновь сократится.

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев уверен, что новая вспышка говорит о завершении аномально долгого периода солнечной «спячки».

«При любом варианте развития событий уверенно можно утверждать одно: новый солнечный цикл начался, и он полностью определит физику нашей звезды на ближайшие 11 лет. Сердце нашего светила по-прежнему бьется в ритме, который установлен из наблюдений Солнца на протяжении последних 400 лет», — сказал он ТАСС.

Последний раз серия мощных вспышек на Солнце была зафиксирована в сентябре 2017 года. В частности, вспышка 10 сентября получила наивысший класс активности — X, из-за мощнейшего излучения экипаж МКС был вынужден перейти в специальное укрытие.

Источник: Псковская Лента Новостей
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