Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний отечественной вакцины от коронавируса

Министерство обороны завершило отбор добровольцев для проведения клинических испытаний разработанной в России вакцины от вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19. Об этом пишут «Известия».

Из различных подразделений Вооруженных сил со всей страны отобрали 50 военнослужащих, в числе которых пять женщин, изъявивших желание принять участие в испытаниях вакцины на безопасность и эффективность. Все кандидаты перед апробацией прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

На 3 июня запланирован заезд первой группы испытуемых в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для прохождения предварительного углубленного обследования и подготовки к проведению эксперимента.

«Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ МО РФ, где ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины», — говорится в сообщении ведомства.