Общество

Пандус установят в здании пушкиногорской администрации после вмешательства прокуратуры

Пандус установят в здании администрации городского поселения «Пушкиногорье» после вмешательства прокуратуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной прокуратуре, вход в здание не оборудован пандусом или иным устройством, обеспечивающим беспрепятственный доступ в здание инвалидов, что нарушает их права на обращение в орган местного самоуправления.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации городского поселения и администрации района обеспечить доступность административного здания для маломобильных групп населения.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, на ответчиков возложены соответствующие обязанности.