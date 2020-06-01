У 954 человек подтвержден коронавирус в Псковской области, сообщает региональный оперштаб по состоянию на утро 2 июня. Выздоровело – 364 человека, умерло – 10.
На данный момент проведено 23922 исследования.
Статистика по районам:
- Псков – 277
- Бежаницкий район - 2
- Великие Луки – 130
- Великолукский район – 34
- Гдовский районам – 27
- Дедовичский район – 16
- Дновский район - 45
- Красногородский район – 3
- Куньинский район – 2
- Локнянский район - 4
- Невельский район - 47
- Новоржевский район – 5
- Новосокольнический район - 30
- Опочецкий район – 25
- Островский район – 96
- Палкинский район - 10
- Печорский район – 9
- Плюсский район – 31
- Порховский район - 44
- Псковский район – 77
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 4
- Пыталовский район – 3
- Себежский район – 10
- Стругокрасненский район – 16
- Усвятский район - 1