Общество

Почта России представила серию «добрых» открыток

Почта России совместно с Благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» запустила серию открыток, которые можно заказать на сайте market.pochta.ru в разделе «Открытки» не выходя из дома, буквально за пару минут.

На открытках изображены рисунки подопечных Фонда. У каждого из них своя история, которую объединяет одно: юные авторы смогли победить болезнь. Вырученные средства от продажи открыток пойдут на реализацию медицинской программы Фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФПС.

Одним из направлений программы корпоративной социальной ответственности Почты России являются проекты помощи детям. Компания систематически оказывает логистические услуги по транспортировке продуктов и средств первой необходимости для детей, оказавшихся в сложной ситуации.

Молодежный совет Почты России обеспечивает участие компании в благотворительных марафонах и акциях, посещение центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также оказывает адресную поддержку пожилым людям. Подобные социально значимые мероприятия, направленные на привлечение внимания к вопросам волонтерской помощи, Почта России проводит на ежегодной основе.

Молодежный совет Почты России – сообщество молодых сотрудников почты не старше 35 лет. Всего – 650 человек со всей страны. На базе совета разрабатываются и реализуются собственные проекты корпоративного волонтерства: дни донора, забота об окружающей среде, помощь пожилым людям. В 2019 году участие в значимых социальных акциях приняли больше 10 тыс. сотрудников.