Общество

Более 280 детей из псковских школ обучаются удаленно в псковском «Кванториуме»

В псковском «Кванториуме» стартовали «Инженерные каникулы». Благодаря дистанционным технологиям в них принимает участие 281 ребенок из 17 школ региона, это Великолукский, Дновский, Невельский, Новосокольнический, Порховский, Пустошкинский, Себежский районы, а также Псков.

Педагоги «Кванториума» разработали 12 программ по различным направлениям. В зависимости от выбранного курса ребята научатся конструировать и моделировать, освоят системы автоматического проектирования, разберутся в графическом дизайне и визуализации, узнают, что такое анализ и проектирование пространства, попробуют себя в программировании, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.

В понедельник, 1 июня, состоялись первые занятия. Наставник Сергей Тращенков рассказывал детям из трех школ об основах программирования. В начале занятия все друг с другом познакомились с помощью интерактивной платформы для дистанционной работы Miro. Каждый участник презентовал себя, составив карточку-визитку.

«Оказалось, что программирование, DIY-электроника и работа с различными программными пакетами, такими как Photoshop, для некоторых ребят являются важными увлечениями. Также многие ребята занимаются спортом, ведут активную волонтерскую деятельность, становятся стипендиатами главы района за свои достижения», - рассказал Сергей Тращенков.

В ходе занятия школьники научились устанавливать разные версии Python (высокоуровневый язык программирования), запускать Python из командной строки, разобрались с тем, как устанавливать сторонние модули для расширения возможностей своих будущих программ, узнали немного о настройке интегрированной среды разработки.

Отметим, что «Кванториум» реализует дистанционно программы в нескольких направлениях:

1. Конструирование и моделирование: «Конструирование летательных аппаратов» и «Основы работы с Arduino».

2. Системы автоматического проектирования: «Основы 3D-моделирования в программе Autodesk Fusion 360» и «Инженерное проектирование в программе Corel Draw».

3. Графический дизайн и визуализация: «Adobe Photoshop + Illustrator», «3D`s max для начинающих», «3d моделирование в Blender» и «Основы графического дизайна. CorelDRAW».

4. Анализ и проектирование пространства: «Онлайн картография» и «Введение в геоинформационные технологии».

5. Программирование и работа с большими данными: «Программирования на языке Python» и «Программирование на игровом движке Unity».

Изучать эти современные и востребованные направления ребятам предстоит в течение месяца. Затем в июле пройти обучение смогут и другие школьники. В онлайне или офлайне - зависит от эпидемиологической ситуации. Но в «Кванторуиме» готовы работать с детьми в любом формате.

Добавим, «Кванториум» - это детский технопарк, работающий в рамках национального проекта «Образование». Это уникальная среда для развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Обучение проходит на современном оборудовании, аналогов которому нет в регионе. Ежегодно в «Кванториуме» бесплатно обучается 2400 детей.