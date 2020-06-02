Общество

Сергей Степашин посетит Псковскую область в ближайшее время

В ближайшее время Псковскую область посетит председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего отчета о проделанной работе за 2019 год на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

В прошлом году Сергей Степашин дважды приезжал в Псковскую область.

Ранее Псковская область представила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для реализации этапа 2021-2022 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Регион планирует получить из средств госкорпорации 81,20 млн рублей.

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Напомним, по Северо-Западному федеральному округу по итогам 2019 года Псковская область заняла первое место по приросту объема жилищного строительства. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» площадь расселенного аварийного жилья составила 831 кв. м, это 141% от планового значения.