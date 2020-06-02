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Общество

Устранить неравенство в финансировании регионов из федерального бюджета призвал Петр Алексеенко

02.06.2020 12:05|ПсковКомментариев: 0

Устранить неравенство в финансировании регионов из федерального бюджета призвал руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Свою позицию он озвучил на сегодняшней сессии регионального парламента по итогам отчета губернатора Михаила Ведерникова о деятельности в 2019 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В преддверии отчета губернатора состоялись традиционные встречи руководства региона с фракциями областного Собрания. Предварительно мы определили темы, которые наиболее часто поднимаются населением, — газификация, водоснабжение, работа общественного транспорта в Великих Луках, меры поддержки организаций в период пандемии. На все обозначенные вопросы получены исчерпывающие ответы», - отметил коммунист.

По его словам, из отчета губернатора видны положительные тенденции в развитии региона: повышаются доходы населения, выросли параметры областного бюджета, что является результатом конструктивной работы области с федеральным центром.

В то же время Петра Алексеенко тревожит демографическая ситуация: в 2019 году родилось 5389 малышей, а умерло 10 677 — вдвое больше. «Наша область исконно русская, а русские, как отметил лидер КПРФ Зюганов, - это духовный, нравственный и державный стержень страны. Если русские окончательно ослабнут и сойдут с арены, это повлечет необратимую катастрофу. Россию попросту растопчут и растащат более удачливые соседи», - опасается Петр Алексеенко.

По его мнению, несправедливо, что из федерального бюджета более щедро дотируются не вымирающие регионы, а те, где высокая рождаемость. «Это несправедливо, и нам надо работать над тем, чтоб устранить это неравенство», - заключил депутат.

Теги: #псковское областное собрание #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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