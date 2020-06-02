Общество

Псковский губернатор: Необходимо обеспечить максимальное количество авиарейсов при минимальных вложениях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает задачей администрации обеспечить максимальное количество авиарейсов в регионе при минимальных вложениях бюджета. 2 июня на сессии Псковского областного Собрания депутатов глава региона дал развернутый ответ на вопрос об авиасообщении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отвечая на вопрос депутата (фракция «Яблоко») Льва Шлосберга о судьбе «Псковавиа» и о том, будет ли у Псковской области свой авиаперевозчик, Михаил Ведерников заявил: «Конечно, нет. Вы считаете это возможно и в этом есть необходимость?» По его словам, это глупость и данный вопрос можно было решить еще раньше.

«У нас нет задачи, чтобы аэропорт был в собственности Псковской области», - сказал губернатор. Он считает главным, чтобы аэропорт работал, задача власти - обеспечить как можно большее количество рейсов авиасообщения. Желательно сделать так, чтобы эта задача не лежала нагрузкой на бюджете Псковской области, управлять аэропортом может эффективный собственник.