Общество

Антон Минаков призвал усилить меры защиты псковичей от коронавируса

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков призвал региональные власти усилить меры защиты псковичей от коронавируса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение он озвучил на сессии регионального парламента 2 июня по итогам отчета губернатора Михаила Ведерникова о работе в 2019 году.

Антон Минаков поблагодарил главу региона за открытость и конструктивный диалог с фракциями Собрания, но в то же время заострил внимание на эпидемиологической ситуации в регионе. По его мнению, цифры, которые приводятся в ежедневной статистике по коронавирусу в Псковской области, «недостаточно четкие». «Мы понимаем, что заразившиеся могут и не обращаться к специалистам», - заметил Антон Минаков. Он также отметил большой прирост заболеваемости коронавирусом в псковском регионе.

«Для такого небольшого региона, как наш, цифры катастрофичны. Поэтому хотелось бы обратить внимание на необходимость усиления мер защиты населения. Мы все ходим по городу и видим, что погода улучшилась, и население не обращает внимание на угрозу, которая все еще висит над регионом», - заключил депутат.