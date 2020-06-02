Общество

Николай Рассадин: Безальтернативные выборы в облсовпрофе - это нонсенс

Безальтернативные выборы в облсовпрофе - это нонсенс. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал активный участник общественно-политической жизни региона, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

«Если устав организации допускает безальтернативные выборы, то это, конечно, возможно, ведь устав организации - это закон для ее членов. Профсоюзы условно независимая организация, как и все у нас в стране. Им приходится как-то договариваться с местной администрацией, думаю, что переговоры идут и на федеральном уровне, и в регионе», - заявил Николай Рассадин.

«Я не готов предсказывать будущее Игоря Иванова, ведь решение о его избрании может не состояться. За него может проголосовать какая-то часть, но не большинство, ему могут не дать вотум доверия. Я с огромным уважением отношусь к Ульяне Александровне и приветствую все ее позиции. Человек имеет точку зрения и умеет ее отстаивать. Она прекрасный лидер для любой организации», - считает спикер.

«Дай Бог, если Ульяна Михайлова останется в политическом процессе, значит, жизнь будет нескучной», - заключил Николай Рассадин.