Общество

Наталья Тудакова назвала работу администрации области грамотной и эффективной

«Мы высоко оцениваем работу администрации и готовы предоставить всестороннюю поддержку», - заявила 2 июня на сессии регионального парламента руководитель фракции «Справедливой России» в Псковском областном Собрании депутатов Наталья Тудакова.

«Проведена колоссальная, сложная, но грамотная и эффективная работа, направленная на повышение социально-экономической жизни в регионе, успешные ее результаты видны и ощутимы каждому жителю области. Это отражается и на уровне жизни населения», - сказала Наталья Тудакова. Она напомнила, что по опубликованным рейтингам Псковская область вошла в число 20 привлекательных регионов, которым удалось совершить инвестиционный прорыв.

Депутат отметила успешную реализацию нацпроектов, исправление ошибок прошлых лет по оптимизации системы здравоохранения и образования. По ее словам, строятся и открываются новые школы, появляются современные медучреждения и обновляются существующие на селе, открываются новые ФАПы, развивается транспортная инфраструктура. Проводится колоссальная работа исполнительной власти, предложения депутатов услышаны и подкреплены дополнительными средствами, заметила Наталья Тудакова.