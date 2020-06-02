Общество

Где в Пскове платно сдать тест на COVID-19

Бесплатно тест на COVID-19 всем желающим жителям Псковской области не делают. Зато делают тем, кто контактировал с больными коронавирусом или вернулся из-за границы. Между тем, велика вероятность заболеть COVID-19 через контакт с зараженной поверхностью. Счет таких случаев идет на сотни. Как провериться тем, кто заподозрил у себя симптомы опасного вируса, узнал «Московский комсомолец в Пскове».

1. Лаборатория ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД», улица Кузнецкая, 23.

Тесты на коронавирус нового типа здесь всем желающим проводят на платной основе. Наличие клинических проявлений заболевания - не обязательное требование. Сдать можно в любой рабочий день с 16.00 до 16.30 в порядке живой очереди.

«Очередь есть, подходят люди, записи на анализ у нас нет. Если народу много, то по 10 человек берут. Результат будет известен на третий день», - сообщила сотрудница «Центра СПИД».

Стоимость анализа - 1500 рублей. Расплатиться можно только наличными.

2. Медицинский центр «Лидер», улица Советская, 52.

В этом медицинском учреждении врачи проводят тесты не на наличие в организме пациента коронавируса, а на антитела, выработанные к COVID-19. Как пояснила сотрудница медцентра, анализ покажет результат, только если сдающий уже переболел коронавирусом.

Анализ сдается натощак, с 8.00 о 12.00, предварительная запись не требуется. Нужен паспорт для оформления в регистратуре.

«Берем не мазок, а кровь из вены. Готовность - 3 рабочих дня. Есть ограничение по возрасту. Сдать такой анализ в нашей клинике могут подростки от 15 лет», - отметила собеседница.

Стоимость анализа - 1100 рублей.

3. Медицинский центр «Профессор», улица Балтийская, 6.

В этом медучреждении забор мазков из зева и носа на наличие в организме COVID-19 берут строго по записи. Принимают только в будние дни, время сдачи анализов - с 11.00 до 15.00. Собранные материалы ежедневно отвозят в петербургскую лабораторию, а в самом медцентре после всех сдавших тест на коронавирус делают тщательную санитарную обработку. После этого никакие анализы в этот день уже не принимаются.

«Готовность - до 7 суток, - сообщает сотрудница «Профессора». – Простите, некогда, у нас тут очень много желающих».

Стоимость анализа - 2300 рублей.

4. Лабораторная служба «Хеликс», Октябрьский проспект, 44; улица Инженерная, 108/62.

Исследование на ранние (IgM) и поздние (IgG) антитела к COVID-19 лаборатория запустила в конце мая. Первый тест показывает наличие или отсутствие антител к коронавирусу SARS-CoV-2, возбудителю COVID-19. А оба теста, сделанные вместе, помогают выявить не только наличие вируса, но и наличие иммунитета к нему.

«Тест предназначен для совместного использования с исследованием на выявление самого вируса. Он нужен тем людям, которые подозревают, что переносят COVID-19 бессимптомно», - пояснили в лабораторной службе.

Готовность теста - до 2-х суток.

Стоимость анализа на IgM составляет 1600 рублей, без учета стоимости взятия биоматериала.