Общество

Николай Рассадин: Покупательская способность псковичей заметно снизилась

Покупательская способность псковичей заметно снизилась из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал активный участник общественно-политической жизни региона, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин сегодня, 2 июня.

«Мы работаем, у нас хоть какие-то деньги приходят. Но покупательская способность псковичей однозначно снизилась. В целом, покупательская способность граждан России снизилась уже давно, примерно с 2014 года, это началось с политического и экономического кризиса», - заявил директор гипермаркета «Империал».

Он отметил, что люди находятся сейчас в очень тяжелом положении. «Кто-то из бизнесменов протянет, а чей-то бизнес умрет. Я думаю, что из туристического бизнеса выпадет очень много компаний, много точек общепита закроется. Особенно тяжело тем, у кого один единственный бизнес, кому неоткуда перекинуть средства», - заявил Николай Рассадин.

«Время кризиса - для кого-то это трагедия, для кого-то это возможность развития, идет передел рынка», - высказал мнение гость студии.