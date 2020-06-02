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Общество

Продажа несуществующих товаров и услуг - новые виды мошенничества на фоне пандемии

02.06.2020 14:45|ПсковКомментариев: 0

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в России появились новые виды мошенничества. Основные поводы, которые используют преступники для получения денег - это предложения о продаже несуществующих товаров, услуг и социальных льготах.

«Мошенники могут предлагать купить очиститель воздуха, удаляющий возбудителя вируса, или маски с фильтром, отсеивающие вирус. Стоимость может быть сильно завышена, хотя эффективности таких средств не доказана», - сообщает Роспортебнадзор.

Отмечается, что гражданам также поступают множественные предложения о покупке лекарств, якобы помогающих от коронавируса, индивидуальных средств защиты известных и надежных производителей с обязательной предоплатой. Конечно, после получения денег товар не поставляется.

Еще одним распространенным видом мошенничества являются предположения обязательного платного анализа на коронавирус. В этом случае, мошенники звонят и заявляют о контакте с подтвержденным носителем вируса и о том, что придут специалисты для проведения платного анализа. Также мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита – квартирная кража.

Мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует россиянам черпать информацию об эпидемии только через официальные источники. Так, например, можно воспользоваться бесплатными консультациями по номеру телефона «горячей линии» для потребителей финансовых услуг 8-800-100-29-26, а также по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Теги: #Роспотребнадзор #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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