Более 400 псковичей получили бесплатную юридическую помощь

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия» отметил годовщину со дня основания. Секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский поздравил сотрудников центра с праздником.
«Ровно год назад в Пскове и в Великих Луках мы открыли филиалы Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии "Единая Россия". Затем в городе Новосокольники - постоянное представительство центра. Сотрудники центра проводили выездные приемы в других районах Псковской области», - отметил Александр Козловский.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, за прошедший год специалисты центра провели 155 приемов, более 400 человек получили бесплатную юридическую помощь по самым разным вопросам: от семейно-бытовых до связанных с земельным и гражданским законодательством.
Почти по 300 обращениям написаны заявления в органы прокуратуры, в полицию, в органы исполнительной власти муниципалитетов и области, в федеральные органы исполнительной власти, в организации ЖКХ. По каждому обращению предприняты определенные действия.
Специалисты юрцентра направили более 40 исковых заявлений, 7 возражений на иск и 2 апелляционные жалобы.
Сотрудники Центра не останавливали рабочий процесс даже в период пандемии - за это время они провели 25 онлайн-приемов граждан.