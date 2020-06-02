Общество

Очагов и вспышек коронавируса на крупных псковских предприятиях нет — Нинель Салагаева

Ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса были своевременны и сбалансированы. Об этом заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева сегодня, 2 июня, в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

Она напомнила, что основной сектор экономики региона - обрабатывающая промышленность - находилась в ограничениях 10 дней.

За это время предприятия сумели подготовиться, организовать безопасные условия труда. «Мы не имеем очагов и вспышек коронавируса на крупных промышленных предприятиях», - отметила Нинель Салагаева.

Кроме ого, она прокомментировала ситуацию на Великолукском мясокомбинате. По словам замгубернатора, она не должна вызывать серьезных опасений. «У руководства предприятия ситуация под контролем», - подчеркнула Нинель Салагаева.

По ее словам, на предприятии работает около 8 тысяч сотрудников, заразились порядка 27 человек. В масштабах предприятия процент заболевших невысок, добавила замглавы региона.

Кроме того, в ходе беседы гость студии сообщила, что на сегодняшний день уровень закрытости экономики в Псковской области составляет 14%. По мнению Нинель Салагаевой, это достаточно хороший уровень.