Общество

Виктор Антонов о работе губернатора в сфере здравоохранения: Очень мощно

Увеличение размера бюджета Псковской области на треть считает заслугой губернатора первый вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Антонов. Выступая на сессии регионального парламента 2 июня с оценкой отчета о работе Михаила Ведерникова, парламентарий сообщил, что цифры и факты показывают, насколько эффективна областная власть в целом, в том числе законодательная.

Виктор Антонов отметил, что губернатор не делал выборки только по «удобным для доклада» моментам, а осветил работу практически во всех отраслях: это и сельское хозяйство, и транспорт, и дорожное строительство, и социальная сфера, и многое другое. По словам депутата, практически везде есть движение вперед.

«Очень мощно», - оценил работу в сфере здравоохранения Виктор Антонов. По самым разным направлениям проводится реновация, состоялось открытие физкультурно-спортивного диспансера, проводится оснащение медицинское техникой лечебных учреждений, заметил он.

«Все это великолепие не свалилось с неба, это результат работы исполнительной власти, - сказал в целом об отчете Виктор Антонов. - Бюджет области увеличен на одну треть - это огромные деньги, заполучить их очень непросто, не было такого за последние 30 лет, это заслуга ваша, Михаил Юрьевич».

Виктор Антонов, обращаясь к политическим оппонентам заявил, что в отношениях между исполнительной и законодательной властью было всякое. Так, один губернатор взял ножницы и обрезал прямой провод к председателю областного Собрания, а другой убеждал сорвать сессию и устроить банкет. «И такое было. Так было это наша история. Сегодня все по-другому, между исполнительной и законодательной властью сложились взаимоуважительные деловые отношения», - сказал депутат.

«Уверен, что вы согласитесь, это и отчет о работе областных депутатов. Мы вместе с вами несем ответственность за дела и решения», - добавил депутат.