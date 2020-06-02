Общество

Псковский военный комиссариат информирует о режиме приема граждан

Военный комиссариат Пскова и Псковского района информирует о режиме приема граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по вопросам призыва граждан на военную службу прием ведется по адресу: улица Новаторов, 3а (принимаются только граждане, подлежащие призыву весной 2020 года).

Прием осуществляется с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 53-89-51.

По остальным вопросам следует обращаться в письменной форме по почтовому адресу: 180006, Псков, Первомайская улица, 38.

В неотложных случаях прием граждан ведется по адресу: Первомайская улица, 38, по предварительной записи, не более 1 человека в кабинете.

Приемные дни — понедельник и среда с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Телефоны для предварительной записи:

по вопросам постановки на воинский учет прапорщиков, сержантов, солдат запаса (мичманов, старшин, матросов запаса): зарегистрированных в Пскове — 72-72-65; зарегистрированных в Псковском районе — 72-72-51

по вопросам воинского учета офицеров запаса — 72-72-81

по вопросам учета транспортных средств — 72-80-58

по вопросам отчетности организаций по воинскому учету — 72-72-65

по вопросам назначения и выплаты пенсий — 72-72-81

по вопросам бронирования — 72-72-51

по вопросам выдачи военных билетов 72-72-65

по работе с воинскими перевозочными документами — 72-72-69

Телефон для справок — 72-72-61

При посещении комиссариата при себе иметь защитные маски и перчатки.