Общество

В Псковском гвардейском соединении ВДВ начался новый период обучения

Торжественные митинги в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении, которые состоялись в военных городках «Завеличье» и «Череха», открыли командир соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплий и командир гвардейского десантно-штурмового полка гвардии полковник Александр Шипов.

В ходе торжественного митинга Игорь Каплий отметил, что в зимнем периоде обучения дивизия достигла высоких результатов и заслуженно стала лучшей в Воздушно-десантных войсках, сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Гости митинга отметили успехи соединения, пожелали всему личному составу успехов в воинской службе и профессиональной деятельности.

По окончании митинга военнослужащие Псковского соединения ВДВ прошли торжественным маршем, после которого, по сложившейся традиции, первым занятием в новом учебном периоде стала военно-политическая подготовка.