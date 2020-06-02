Общество

Фонд перераспределения земель будет создан в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания на сессии 2 июня приняли закон, дающий правовые основания для создания фонда перераспределения земель региона за счет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Полномочия по созданию и формированию такого фонда закреплены за органом исполнительной власти области, уполномоченным в сфере земельных отношений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фонд перераспределения земель будет формироваться за счет земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые по тем или иным причинам оказались неиспользуемыми, а также за счет невостребованных земельных долей и тех земель, которые были приобретены в областную собственность по основаниям, установленным федеральными законами.

Исключение составляют земельные участки, изъятые для государственных или муниципальных нужд, поскольку на данный момент этот вопрос не урегулирован на уровне регионе.

Цель создания фонда перераспределения заключается в передаче земельных участков для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских и фермерских хозяйств. По оценке экспертов, этот механизм позволит вовлечь в хозяйственный оборот более 9 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозугодий.