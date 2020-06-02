Общество

«Азимут» возобновит авиаперелеты по маршруту «Псков - Москва» с 8 июня

Компания «Азимут» планирует возобновить авиаперелеты по маршруту «Псков - Москва» с 8 июня. Об этом заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева сегодня, 2 июня, в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

Кроме того, в ходе беседы она отметила, что если бы не коронавирус, то на сегодняшний день в псковском регионе была бы достаточно хорошая география полетов.

«Помимо Москвы и Сочи, Росавиация одобрила субсидирование двух направлений - Псков - Анапа и Псков - Калининград. Прорабатывался вопрос, чтобы на летний период запустить рейсы Псков - Симферополь», - сообщила заместитель губернатора.

По словам Нинель Салагаевой, ожидается, что в следующем году география полетов будет еще шире.