Общество

Минобороны выбрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Министерство обороны рассказало, на ком будут испытывать вакцину от коронавируса: первыми испытуемыми станут не преступники, а защитники нашей страны, сообщает информационный портал Lifedd.

В ведомстве уже отобрали желающих для проведения испытаний российской вакцины от инфекции. Участие примут 50 военнослужащих мужского пола и 5 - женского. Все они были предварительно обследованы, на протяжении целого месяца у них не было подтверждено ни одного заболевания.

Испытания намереваются проводить на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны, в котором ранее испытывали вакцину от лихорадки Эбола, а также ближневосточного синдрома. Данный институт - главный создатель защиты от биологического оружия в РФ и находится в закрытом населенном пункте Сергиев Посад-6.

Приезд первой группы для обследования и подготовки к эксперименту произойдёт 3 июня.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал Путину, что клинические испытания препарата от COVID-19 собираются закончить к июлю 2020 года.

В России сейчас разрабатывается 10 прототипов вакцины от коронавируса, заявлял директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. «Вектор» планирует начать клинические испытания своей вакцины в конце июня – начале июля и закончить их к середине сентября.