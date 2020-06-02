Общество

«Единая Россия» подготовила законопроект о поправках в Трудовой кодекс в регионах

«Единая Россия» проведет общественное обсуждение законопроекта о поправках в Трудовой кодекс в регионах, сообщает телеграм-канал партии.

Его проведут фракции партии в региональных парламентах совместно с территориальными объединениями профсоюзов и работодателей.

«Чтобы не сдерживать внесение законопроекта, вопросы, замечания и предложения будут направлены ко второму чтению, чтобы наши коллеги в Госдуме их учли при рассмотрении законопроекта во втором чтении», - отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания по вопросу совершенствования трудового законодательства.

Основные инициативы:

- регламентирование временного перевода на дистанционную работу и частичной удаленной занятости. Если это не предусмотрено трудовым договором, между работодателем и сотрудником должно заключаться отдельное соглашение;



- максимальный переход на электронный документооборот и возможность отказа от электронной цифровой подписи при замене формы подтверждения авторства документа в трудовом договоре;



- возможность для сотрудников и работодателей требовать бумажные экземпляры документов, если для них это важно. Например, трудовой договор — с печатью и подписью;



- закрепление графика удаленной работы и личного времени сотрудника;

- оплата работы удаленного сотрудника вне графика по аналогии со сверхурочной. Это ограничит работодателя от неконтролируемого использования личного времени сотрудника;



- отказ от обязательного указания рабочего места сотрудника;



- общие основания для увольнения для сотрудников, работающих в офисе и удаленно.