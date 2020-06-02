Общество

Псковский Росреестр 5 июня проведет «горячую линию»

5 июня с 10:00 до 11:00 в управлении Росреестра по Псковской области пройдет «горячая телефонная линия» на тему полномочий управления Росреестра в отношении деятельности арбитражных управляющих.

В ходе «горячей линии» можно узнать порядок и основания привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности, сообщить о фактах нарушения арбитражными управляющими требований закона о несостоятельности (банкротстве).

На вопросы ответит главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций Николай Оленев.

Телефон «горячей линии» в Пскове 68-74-39.