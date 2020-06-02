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Евгений Шапкин: Принятый дизайн-код изменит облик Пскова

Дизайн-код Пскова изменит облик города. Его начали создавать еще полтора года назад, но процедура затянулась, сообщил в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области - главный архитектор региона Евгений Шапкин.

Спикер отметил, что принятый дизайн-код регламентирует правила размещения вывесок и витрин. «Это очень важно, нам были необходимы правила, по которым витрины не будут захламлены надписями - текст, например, будет занимать только 30%, а вечером они будут красиво подсвечены», - рассказал Евгений Шапкин.

Он отметил, что длительный период принятия связан с согласительными процедурами в прокуратуре. «Сейчас устанавливается непосредственно механика работы, чтобы все понимали, как последовательно действовать, где согласовывать проект. Эти документы тоже должны пройти через прокуратуру», - рассказал главный архитектор региона.

Евгений Шапкин заявил, что в таком коде нуждается не только город Псков, но и Великие Луки.

Напомним, дизайн-код Пскова позволит заказчику изучить положения о месте размещения вывески, ее возможных форматах, допустимых типах подсветки, порядке размещения текста, логотипа и товарного знака и самостоятельной установке конструкции.

Пример правил оформления вывесок из дизайн-кода Пскова

Планируется, что в результате постоянного использования дизайн-кода в Пскове установится единый порядок размещения информационных конструкций, сформируется гармоничная архитектурно-художественная городская среда.

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Напомним, 29 мая на очередной сессии Псковской городской думы правила благоустройства города были дополнены приложением «Дизайн-код «Правила размещения вывесок в городе Пскове».