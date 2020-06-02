Общество

Правительство создаст резерв медперсонала на случай новой эпидемии

Правительство РФ планирует организовать резерв медперсонала в больницах и клиниках на случай возникновения новых эпидемий, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ общенационального плана действий правительства.

«Модернизация инфекционной службы: создание резерва медицинского персонала на случай эпидемии; разработка в субъектах РФ плана дальнейшего использования консервации коечных мощностей», - говорится в документе, который имеется в распоряжении агентства.

Кроме того, согласно плану, власти намерены модернизировать инфекционные лаборатории и провести капитальный ремонт и строительство стационаров соответствующего профиля.

Помимо этого, кабмин планирует организовать дистанционный мониторинг соблюдения требований санитарного законодательства на предприятиях и в госучреждениях.