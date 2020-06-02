Общество

Отклонен законопроект о праве на 300 тысяч рублей для псковских многодетных вместо земли

Псковское областное Собрание депутатов на сессии 2 июня отклонило законопроект, позволяющий многодетным получить деньги вместо льготного земельного участка. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, инициатором законопроекта выступила Псковская городская Дума, поддержку выразили депутаты от фракций «Справедливой России» и КПРФ.

Проект направлен на решение проблемы очереди на получение бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданами, имеющими трех и более детей. Инициированный Псковской городской Думой документ предлагает добавить возможность вместо земельного участка в собственность получать единовременную денежную выплату в сумме 300 000 рублей. Проектом устанавливаются случаи и порядок получения единовременной денежной выплаты.

Представляющий законопроект депутат Псковской городской Думы Олег Брячак заявил, что многодетные не могут реализовать свое право, об этом говорит наличие очереди. Согласно пояснительной записке, по состоянию на 18 февраля 2019 года количество семей, имеющих трех и более детей, состоящих в очереди на получение земельных участков в собственность бесплатно, составляет 3838 семей, в том числе в городе Пскове – 1517. Депутат сообщил, что и сам стоит в очереди 10 лет. Скоро его ребенку исполнится 18, воспользоваться законным правом не получится.

Для решения проблемы и появился этот законопроект. Стоимость компенсации основана на анализе стоимости земельных участков в Пскове и Великих Луках «по параметрам, которые положены многодетным». Олег Брячак напомнил, что земельные участки должны быть обеспечены объектами инженерной и дорожной инфраструктуры. Он не исключает, что выполнение этого требования будет стоить бюджету дороже.

На единовременную выплату компенсации потребуются существенные средства бюджета - больше миллиарда рублей. Понимая, что таких денег в бюджете нет, авторы законопроекта предлагают сделать некий график платежей. От имени граждан депутат Псковской гордумы попросил поддержать социально значимый и очень своевременный законопроект.

«Вы представляете, какое количество людей может обратиться?» - спросила депутат областного Собрания Дарья Козьякова (Единая Россия), участвующая в работе сессии в режиме видеоконференцсвязи. По ее мнению, предложенное будет копией закона по обеспечению жильем детей-сирот, который также сложно исполняется. «Они стоят в очереди, а вы предлагаете разбить на какие-то года и посмотреть, что там получится», - удивилась депутат.

Руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Антонов перечислил несколько действующих социальных мер и заявил, что изначально идеология закона о льготах для многодетных предполагала другое: семьи получат землю, начнут обрабатывать, людей будут приучать к труду. Но если семье не нужен участок, его можно продать. Депутат и руководитель парламентского комитета по труду и социальной политике считает, что подобных законопроектов было уже много, поэтому комитет посчитал его принятие нецелесообразным.

Руководитель фракции «Справедливой России» Наталья Тудакова высказалась в поддержку инициативы городской Думы. По ее мнению, она позволит сократить очередь и реализовать право на получение государственной помощи многодетным семьям для развития своего приусадебного хозяйства.

Депутат Дмитрий Михайлов (КПРФ) напомнил о дискуссии на заседании парламентского комитета и высказанных «полярных» точках зрения. По его мнению, взятая обязанность выдавать участки в силу разных причин «забуксовала». Чтобы разгрузить и разбавить очередь, предложение актуально для многодетных семей. «Думаю целесообразно поддержать», - резюмировал депутат. Аналогичная норма уже действует в Калининградской области.

Законопроект не получил большинства голосов и был отклонен.