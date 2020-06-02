Общество

Александр Котов об отчете губернатора, планах на лето и возвращении парламентских часов

На очередной 46-й сессии депутаты Псковского областного Собрания утвердили отчет о деятельности администрации региона за 2019 год. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об основных экономических показателях региона, мерах по развитию авиасообщения, железнодорожного транспорта, здравоохранения и достижениях в сфере ЖКХ.

Итоги очередной сессии регионального парламента, которая состоялась сегодня, 2 июня, в беседе с журналистами прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

- Как бы вы оценили отчет губернатора по работе за прошедший год?

- Я бы дал высокую оценку деятельности администрации области за прошедший год. Очень важно отметить, что работа была направлена не только на решение текущих вопросов, но главным образом на развитие региона. Об этом свидетельствуют цифры. В прошлом году по отношению к первоначальному бюджет региона увеличился почти на третью часть. Это дополнительная сумма, которая поступила в наш бюджет, это как раз говорит о том, что эти денежные средства были направлены на решение вопросов, связанных с перспективным развитием региона. Конечно, еще остается очень много проблем, о них губернатор сегодня тоже сказал в своем выступлении.

Мы совместно - и Псковское областное Собрание депутатов, и губернатор, и органы исполнительной власти области - нацелены на то, чтобы искать пути решения как давно накопившихся проблем, так и тех, которые возникают в текущей ситуации. Наша совместная конструктивная работа, на мой взгляд, пошла на пользу. Мы считаем, что в своей работе губернатор может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны депутатского корпуса - большинство депутатов поддерживают его деятельность. И мы, конечно, рассчитываем, что со стороны губернатора будет оказана помощь и поддержка в решении вопросов, которые ставят перед депутатами избиратели. Такие примеры у нас тоже есть.

В своей работе губернатор может опираться на обратную связь, которую депутаты транслируют на основе запросов от избирателей. Я считаю, что в прошлом году была проделана серьезная работа, мы очень надеемся, что в будущем в рамках реализации национальных проектов, в рамках работы с федеральным правительством, с министерствами региону будет оказана серьезная помощь, чтобы мы могли решать проблемы и развивать нашу область.

- Каковы дальнейшие планы работы? Запланирована ли еще сессия областного Собрания в летний период?

- Да, мы еще будем проводить заседания, у нас планируется очередная сессия в июне. По мере поступления законопроектов, возможно, мы будем собираться и на внеочередные сессии. Сейчас обстоятельства требуют от нас быстрой реакции на то, что происходит. В том случае, если потребуется внесение изменений в региональное законодательство, а главным образом это может быть связано с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, естественно, мы будем подстраиваться и все необходимые решения принимать.

- Какие задачи ставите на осень?

- Осенью мы будем работать в соответствии с утвержденным планом. Я надеюсь, что к этому времени нам уже удастся проводить наши заседания очно и отойти от этого чрезвычайного режима проведения сессий по видеоконференцсвязи.

- Сейчас из-за мер по противодействию коронавирусной инфекции на сессиях отменены парламентские часы. Как скоро они могут вернуться в повестку, если такая видеоформа заседаний сохранится еще на какое-то время?

- Мы сейчас об этом думаем. Если нам придется достаточно длительное время проводить заседания в режиме видеоконференцсвязи, то, наверное, есть смысл в повестку заседаний возвращать парламентский час. На мой взгляд, это очень эффективная форма работы. По результатам наших заседаний и прошлых парламентских часов у нас есть некие долги, к которым мы должны обязательно вернуться и посмотреть на результаты той работы, которая была проведена органами исполнительной власти. Я думаю, что в ближайшее время это станет понятно. Если у нас не будет значительного спада количества заболевших и придется длительное время проводить заседания в режиме видеоконференцсвязи, мы обязательно рассмотрим вопрос, чтобы форму парламентского часа вернуть.