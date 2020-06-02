Общество

Председатель областного Собрания попросил депутатов исключить личные встречи с избирателями

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов попросил депутатов исключить личные встречи с избирателями. Завершая работу сессии Собрания 2 июня, спикер обратился к парламентариям с просьбой быть максимально аккуратными, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции, к сожалению, не улучшается», - сообщил спикер. Наоборот, фиксируется большое количество новых случаев. В связи с этим он обратился к депутатам с просьбой самим соблюдать ограничения и меры безопасности, которые установлены на территории региона, исключить личные встречи с избирателями и как можно меньше контактировать.

По словам Александра Котова, по мере возможности депутаты должны обратиться к гражданам с просьбой строго соблюдать установленные меры ограничений, обеспечить средствами защиты и соблюдать все необходимые меры предосторожности и гигиены.

Александр Котов подчеркнул, что ситуация остается серьезной, прогнозов дальнейшего развития никто дать не может. Депутаты должны быть активными участниками процесса противодействия заболеваемости. Они должны подавать личный пример и всячески содействовать выполнению жителями Псковской области мер безопасности для предотвращения серьезных вспышек и значительного рост числа заболевших.