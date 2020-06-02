Общество

Более 350 человек призовут на военную службу в Пскове и Псковском районе

Более 350 человек призовут на военную службу в Пскове и Псковском районе. Как сообщил Псковской Ленте Новостей военный комиссар города Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев, в соответствии с указом президента РФ и приказом министра обороны РФ c 1 апреля по 15 июля ведется призыв граждан на военную службу, в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Задание на призыв для военного комиссариата города Псков и Псковского района составляет более 350 человек.

Для недопущения распространения нового типа коронавирусной инфекции у граждан, подлежащих призыву на военную службу, и иных лиц в военном комиссариате приняты дополнительные меры.

Медицинские и призывные комиссии города Пскова и Псковского района начали работу с 18 мая. Так, на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, вызываются только граждане, подлежащие призыву и отправке в войска. В установленном порядке призывников информируют о дате и времени прибытия на призывной пункт, при этом особое внимание обращается на прибытие в строго указанное время в связи с тем, чтобы исключить скопления большого количества людей.

Барьерный контроль входа в призывной пункт (ул. Новаторов, д. За) осуществляется на оборудованном медицинском посту медицинским работником путем термометрии сотрудников военного комиссариата и прибывших призывников бесконтактными термометрами. На медицинском посту в наличии средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) для прибывших лиц, а также дезинфицирующие средства для обработки рук и обуви.

Кроме того, на призывном пункте проводится текущая дезинфекция всех помещений дезинфицирующими средствами, в том числе перил лестниц, дверных ручек.

При проведении медицинского освидетельствования призывников осуществляется контроль за соблюдением ими необходимой социальной дистанции. Для этого нанесена соответствующая разметка на пол в помещении.

В ходе призывной кампании проводится тестирование граждан, призванных на военную службу, на наличие COVID-19, которое будет также осуществляться в день прибытия призывников на сборный пункт военного комиссариата Псковской области перед отправкой их в войска.

В основном граждане, призванные на военную службу, отправятся в воинские части Западного военного округа, который включает 26 субъектов Российской Федерации.