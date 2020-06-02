Общество

Салют над Псковом может прогреметь 24 июня

Праздничный фейерверк, который в Пскове отменили 9 мая из-за коронавируса, может состояться 24 июня. О такой возможности в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил начальник городского управления культуры Юрий Мартынов.

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«Если будет 24 июня парад, то будет и салют, - сказал Юрий Мартынов. - В любом случае он обязательно состоится, в этом году или в следующем. Организация выиграла контракт, мы обязаны выполнить свои обязательства».

Напомним, 24 июня в России президент Владимир Путин объявил выходным днем.

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В этот день на Красной площади в Москве состоится парад, приуроченный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В указе президента говорится о проведении парадов «в других городах» и о залпах салютов над ними. О каких конкретно населенных пунктах идет речь, не уточняется. Данные по праздничным мероприятиям в Пскове пока не обнародованы.