Общество

Юрий Сорокин: Об эффективности работы исполнительной власти говорит целый ряд факторов

Об эффективности работы исполнительной власти говорит целый ряд факторов. В их числе: значительный рост туристического потока в Псковской области, пятикратное увеличение пассажиропотока псковского аэропорта, сокращение смертности по основным классам заболеваний, рост производства сельхозпродукции, превысивший в 4,5 раза общероссийские показатели. Такое мнение высказал вице-спикер областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Юрий Сорокин, комментируя итоги очередной сессии регионального парламента в своем Instagram.

«Сегодня с коллегами по региональному парламенту поддержали отчет губернатора Михаила Ведерникова о деятельности администрации области за 2019 год. Мы услышали взвешенную позицию по основным стратегическим вопросам. Важно, что губернатор подробно остановился и на ряде проблемных тем, отнеся к числу приоритетных – задачи по увеличению зарплат врачей, привлечению медкадров, повышению рождаемости, борьбе с коронавирусом, восстановлению региональной экономики, пострадавшей из-за пандемии и вводимых ограничений», - написал Юрий Сорокин.

Депутат отметил, что найти решение по каждому из вопросов предстоит исполнительной власти региона при тесном сотрудничестве с депутатским корпусом. «На данный момент уже выстроено эффективное и конструктивное взаимодействие по всем актуальным темам, которые волнуют население, и которые мы обсуждаем с гражданами в постоянном режиме: в ходе встреч, консультаций и депутатских приемов», - заключил вице-спикер областного Собрания депутатов.