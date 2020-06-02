Общество

Инициативу об ограничении использования электронных курительных устройств и кальянов поддержали псковские депутаты

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», предлагающий ограничить использование электронных курительных устройств и кальянов, получил согласованную поддержку законодательной и исполнительной власти региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Постановление в поддержку принятого Госдумой в первом чтении законопроекта депутатский корпус областного Собрания утвердил на 46-й сессии регионального парламента. Положительный отзыв администрации области на этот документ был направлен в верхнюю палату российского парламента несколькими днями ранее.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его подготовка обусловлена ростом популярности использования электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодёжи. Кроме того, в документе содержится ссылка на отчёт Всемирной организации здравоохранения, в котором отмечается, что «совместное использование мундштуков представляет собой значительный риск передачи инфекционных заболеваний, включая туберкулез и вирусы гепатита». В современных реалиях список инфекционных заболеваний дополнился – наряду с другими инфекционными заболеваниями кальян может стать источником распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Проект закона предлагает установить ограничения использования кальянов и электронных курительных устройств, продуцирующих аэрозоль, пар или дым, ужесточить требования к их видеодемонстрации, а также ограничить их торговлю, в том числе запреть их продажу несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс курения.

Депутаты полагают, что эти меры способны сократить потребление табака и использование электронных курительных изделий и кальянов, уменьшить риск смертности от болезней сердечно-лёгочной системы, злокачественных новообразований, туберкулеза, а также снизить риск передачи инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.