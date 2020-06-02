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Общество

Выплата на детей от 3 до 16 лет в Псковской области: простые ответы на сложные вопросы

02.06.2020 20:13|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области начались выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет - эта мера государственной поддержки российских семей была инициирована в связи с острой эпидемиологической обстановкой на территории страны.

В Отделении Пенсионного Фонда России по Псковской области Псковской Ленте Новостей рассказали о том, сколько семей охватит данная программа, с какими проблемами при оформлении заявлений сталкиваются жители региона, а также дали советы, как не стать жертвой мошенников, которые решили воспользоваться небывалым ажиотажем в своих корыстных целях.

1. Сколько детей в Псковской области охватит выплата в 10000 рублей?

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.

Право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют более 86 тыс. детей в Псковской области.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет осуществляться единоразово с 1 июня 2020 года. При этом на подачу заявления есть почти пять месяцев, сделать это можно вплоть до 1 октября 2020 года.

2. Сколько заявлений на выплату 10000 рублей зарегистрировано на данный момент в Псковской области?

Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов заявителю представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР или МФЦ можно только по предварительной записи. Контакты клиентских служб ПФР в районах области размещены на сайте pfrf.ru в разделе «Контакты региона». Также записаться можно через сервис «Запись на прием» на сайте Пенсионного фонда. Телефон горячей линии Отделения ПФР по Псковской области – 8 800 775 79 50. Подавать заявление в Пенсионный фонд необязательно по месту прописки: в отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания).

Записаться на прием в МФЦ можно на официальном сайте – mfc.pskov.ru, а также через мобильное приложение «Мои документы Онлайн». Телефон горячей линии МФЦ – 8 800 100 60 11.

В настоящее время  жителями  региона подано более 44 тысяч заявлений почти на 66 тысяч детей от 3 до 16 лет.

3. Как предпочитают подавать заявления семьи - онлайн или лично приходя в Пенсионный фонд?  На что нужно обратить внимание  при подаче заявления?

Большинство семей обращается за выплатой через портал госуслуг.   Это удобно, экономит время и позволяет отслеживать статус заявления в личном  кабинете.

При подаче заявления необходимо знать следующее:

- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;

- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, единовременная выплата не осуществляется;

- опекуны ребенка смогут оформить единовременную выплату, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ;

- в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

4. Снизился ли первоначальный ажиотаж вокруг подачи документов среди псковских мам? Как удается справляться с объемом заявлений, поступающих на данную выплату?

Мы столкнулись с огромным количеством заявлений, которые жители региона подавали через сайт ПФР, портал госуслуг, наши клиентские службы и МФЦ – за май к нам обратилась большая часть  потенциальных получателей выплат (около 70%). Тем не менее, сотрудники Пенсионного фонда справились с этой задачей – заявления приняты, обработаны, выплаты назначены.

Сейчас ежемесячная выплата  10 тыс. руб. осуществляется в штатном режиме.

5. Когда начнутся первые перечисления?

Абсолютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались 1 июня. Первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно.  В общей сложности по заявлениям, поданным в этот период, направлено более 600 млн руб.

6. В чем основные причины отказа в выплате?

Самыми распространенными причинами, из-за которых заявление о единовременной выплате не может быть удовлетворено, являются:

Отсутствие права на выплату - заявитель лишен родительских прав, не является гражданином РФ либо живет за рубежом.

Подано повторное заявление - родитель подал еще одно заявление о выплате на того же ребенка.

Право на получение выплаты уже реализовано - средства выплачены семье по ранее поданному заявлению.

Предоставлены недостоверные сведения - в заявлении неверно указаны имя родителя или ребенка, дата рождения, СНИЛС или родственная связь.

7. Как можно узнать, назначена выплата или нет?

При подаче заявления через портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. При этом узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

8. Как вы оцениваете возможность мошеннических действий на фоне ажиотажа вокруг выплат?

Введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий. Мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии. Об этом сообщает ряд российских изданий.

Как сообщается на официальном портале государственных услуг, преступник создает сайт, который внешне напоминает портал госуслуг. Он в таких же цветах, с такими же кнопками и даже похожим адресом. Но отличия все же есть. Например, официальный домен госуслуг выглядит так: gosuslugi.ru. Во многих браузерах у него есть замочек в адресной строке: это может значить, что адрес проверенный. Но не всегда: поэтому, если вы видите в интернете похожий сайт, обязательно зайдите на официальный портал вручную.

Чтобы избежать мошенников, специалисты портала госуслуг рекомендуют:

- никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать ваш пароль от портала госуслуг;

- при вводе пароля на сайте госуслуг всегда проверять адрес страницы (адрес Единого портала госуслуг: www.gosuslugi.ru);

- не переходить по ссылкам, которые вам прислали незнакомые люди в СМС или по почте. Портал госуслуг делает рассылку с адреса no-reply@gosuslugi.ru, СМС-сообщения приходят только от отправителя gosuslugi или номера 0919;

- доверять только официальной информации. Все изменения в законодательстве, размеры выплат и порядок их получения можно узнавать по контактам официальных ведомств и на их сайтах.

КСТАТИ

Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (дата вступления в силу Указа Президента от 11 мая 2010 г. № 317), то выплата не полагается. Выплата полагается только на детей, которым не исполнилось 16 лет, а также тем, кому исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.

Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, семья может получить и ежемесячную, и единовременную выплаты:

- Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

- Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего - 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

- Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего - 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Псковская Лента Новостей благодарит Отделение Пенсионного Фонда России по Псковской области за ответы на вопросы и предоставленную информацию.

Теги: #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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