Общество

В Псковской области высажено более 650 деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В Псковской области в рамках международной акции «Сад памяти» продолжается высадка деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, к акции подключились муниципалитеты Псковской области. Так, работниками Локнянского и Самолуковского участковых лесничеств были посажены 350 елей в честь подвига героя Советского союза Александра Матросова. Сад памяти расположился на границе территории мемориального комплекса в память о событии 27 февраля 1943 года, когда боец закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота и тем самым дал возможность однополчанам совершить атаку опорного пункта.

В Стругокрасненском районе появились сразу два участка с молодыми деревьями: в деревне Ждани расположилась памятная аллея из 75 елей, а в столице муниципалитета, у монумента «Скорбящая Мать», были высажены 10 каштанов и 65 берез.

Еще 10 берез появились вокруг обелиска героям, павшим за Родину в 1942–1943 годах и мирным жителям, расстрелянным фашистами 28 ноября 1942 года, в деревне Северики Усвятского района.

В Красногородском районе, у памятника погибшим воинам в деревне Бодренки, силами Гавровского участкового лесничества, Администрации сельского поселения «Красногородская волость» и Администрации Красногородского района было высажено 19 елей.

Еще 25 сосен в поселке Дедовичи, 41 сосна возле деревни Искра Дновского района и еще 59 сосен у Братского захоронения в Порхове высажены в память о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны. Сотрудниками Печорского лесничества в деревне Слопыгино Палкинского района произведена уборка мусора в парке, где находятся братские захоронения.

Кроме того, сотрудниками Себежского и Стругокрасненского лесничеств на территории земель лесного фонда Псковской области высажено 700 и 3,9 тыс сеянцев ели соответственно на общей площади в 1,5 га.

Напомним, что акция «Сад памяти» продлится до 22 июня. Принять участие в ней может каждый, посадив дерево на собственном участке — в селах, пригородах, на дачах и добавив точку на карту акции на официальном сайте: садпамяти2020.рф. Официальный хештег акции #СадПамятиДома.