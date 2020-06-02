Общество

Волонтеров будут награждать знаками отличия «За благодеяние»

За реализацию значимых проектов и безвозмездную помощь людям волонтеров смогут награждать знаками отличия «За благодеяние». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщают «Известия».

Текст положения «О знаке отличия «За благодеяние» будет дополнен абзацем: «За значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям».

Документ вступает в силу со дня подписания, 2 июня.

Знака отличия «За благодеяние» могут быть удостоены граждане России и других стран за большую благотворительную деятельность и активную общественную деятельность, направленную на повышение уровня нравственности и толерантности в обществе, укрепление института семьи и брака, пропаганду общечеловеческих ценностей, защиту прав человека, борьбу с распространением социально опасных заболеваний и привычек. Также госнаграда вручается за большие заслуги в развитии российской науки, культуры, образования и здравоохранения, за содействие общественным организациям и религиозным объединениям.