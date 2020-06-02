Общество

Россиянам следует продолжить носить маски в сезон гриппа и ОРВИ - эксперт

Россиянам следует продолжить соблюдать введенный в период пандемии масочный режим в общественных местах и во время сезонных вспышек инфекций. Такое мнение выразил заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов, пишет ТАСС.

«Я думаю, что очень долго (придется ходить в масках в общественных местах - ред.). Полностью мы, надеюсь, носить маски никогда не перестанем, потому что будут сезоны гриппа, сезоны респираторных вирусных инфекций. Это хорошая практика предотвращения их распространения», - сказал Семенов.

Он отметил, что этот элемент культуры широко распространен в развитых странах - когда человек чувствует себя плохо, он надевает маску. «Это не только японцы делают, это делается в крупных городах Европы, Америки и вполне у наших северных соседей. Это нормально, это элемент заботы об окружающих», - добавил эксперт.