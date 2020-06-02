Общество

Ученые ответили, остановит ли лето эпидемию COVID-19

Теплая летняя погода может не остановить коронавирус, а даже, напротив, повысить заболеваемость, считают ученые. Также они выяснили, что низкая влажность воздуха повышает риск заражения в том числе в летние месяцы, пишет «Росбалт».

Ученые в США и Австралии пришли к выводу, что тепло незначительно уменьшает распространение вируса, а уменьшение влажности ее повышает. Как пишет журнал Clinical Infectious Diseases, вирус распространяется немного медленнее при температуре выше +10 градусов. Выше этой отметки температура почти не влияет на количество заражений.

При этом активнее всего инфекция распространяется при температуре ниже нуля, поэтому есть риск новой волны эпидемии осенью и зимой.

Однако и засушливые дни не сулят улучшения ситуации, предупредили ученые в Сиднейском университете, сообщает журнал Transboundary and Emerging Diseases. Исследователи пояснили, что за счет снижения влажности воздух становится суше, и микрокапли после чихания и кашля задерживаются в нем дольше. Согласно расчетам, снижение влажности на 1% провоцирует рост заболеваемости на 6%.