Общество

Большинство вузов не намерены повышать стоимость обучения в новом учебном году

Большая часть российских вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в новом учебном году. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, пишет ТАСС.

«Еще месяц назад мы собрались вместе с большинством российских ректоров, долго обсуждали. На площадке Российского союза ректоров приняли такое решение (не повышать стоимость обучения - прим. ТАСС), была рекомендация министерства. Стоимость обучения повышаться в этом году не будет. Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года», - сказал он.